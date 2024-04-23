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Группировка «Запад» армии России поразила более 170 объектов ВСУ

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Подразделения Западной группировки Вооружённых сил России поразили более 170 объектов ВСУ.

Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Также российские военнослужащие уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и девять миномётных расчётов.

Средствами ПВО выведено из строя два БПЛА самолётного типа «Фурия».

Группировка поразила два пункта управления беспилотниками противника.

Ранее два штурмовика группировки войск «Восток» захватили укреплённые позиции ВСУ в районе Волновахи на Южно-Донецком направлении.

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