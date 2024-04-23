Группировка «Запад» армии России поразила более 170 объектов ВСУ
Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
Также российские военнослужащие уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и девять миномётных расчётов.
Средствами ПВО выведено из строя два БПЛА самолётного типа «Фурия».
Группировка поразила два пункта управления беспилотниками противника.
Ранее два штурмовика группировки войск «Восток» захватили укреплённые позиции ВСУ в районе Волновахи на Южно-Донецком направлении.