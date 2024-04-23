В сети появились кадры эвакуации трофейного танка Leopard
Минобороны России показало кадры транспортировки и ремонта немецкого танка Leopard, захваченного российскими войсками на Авдеевском направлении.
Об этом пишет РИА Новости.
Трофейный танк был доставлен в ремонтное подразделение группировки войск «Центр» силами ремонтно-эвакуационной группы.
Ранее газета El País написала, что польза на фронте от Leopard равна нулю.
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