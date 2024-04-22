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NRK: ВСУ нужна живая сила, а мужчины в возрасте не справляются с нагрузкой

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Вооружённые силы Украины столкнулись с острой нехваткой живой силы, в то время как средний возраст новобранцев продолжает расти.

Как пишет Norsk Rikskringkasting со ссылкой на украинского эксперта по безопасности Алексея Мельника, ситуация критическая, поскольку средний возраст военнослужащего украинской армии составляет порядка 40 лет. По словам эксперта, мужчины в возрасте не справляются с тяжёлыми физическими нагрузками.

«Когда постоянно приходится носить бронежилет, дополнительное снаряжение весом до 16 кг и оружие, то мы видим, как люди всё чаще выбывают из строя», — сказал он.

Ранее о необходимости отправки представителей молодёжи на фронт высказался Владимир Зеленский. Он заявил, что они лучше понимают современные технологии.

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