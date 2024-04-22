NRK: ВСУ нужна живая сила, а мужчины в возрасте не справляются с нагрузкой
Как пишет Norsk Rikskringkasting со ссылкой на украинского эксперта по безопасности Алексея Мельника, ситуация критическая, поскольку средний возраст военнослужащего украинской армии составляет порядка 40 лет. По словам эксперта, мужчины в возрасте не справляются с тяжёлыми физическими нагрузками.
«Когда постоянно приходится носить бронежилет, дополнительное снаряжение весом до 16 кг и оружие, то мы видим, как люди всё чаще выбывают из строя», — сказал он.
Ранее о необходимости отправки представителей молодёжи на фронт высказался Владимир Зеленский. Он заявил, что они лучше понимают современные технологии.