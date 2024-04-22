Молдавский оппозиционер высказал члену ЦИК Постикэ своё недовольство

В аэропорту Кишинёва молдавский оппозиционер высказал члену Центральной избирательной комиссии Молдавии Павлу Постикэ своё недовольство политикой нынешних властей.

«Вас реально история запомнит как человека, который вмешался в избирательный процесс. Я вас лично вот просто не уважаю. Тьфу на вас!» — сказал он.

Мужчина отметил, что Постикэ виноват в том, что к власти в Молдавии в итоге пришли люди, которые этого не заслуживают.

Ранее стало известно, что в аэропорту Кишинёва уже более трёх часов держат участников оппозиционного молдавского объединения, которые прилетели из Москвы.

Представители оппозиции Молдавии подписали в Москве соглашение о создании политического блока «Победа».

В него уже вошли движение «Шор» и четыре молдавские оппозиционные партии: «Возрождение», «Шанс», VICTORIE и «Альтернативная сила спасения Молдавии».