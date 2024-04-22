Активист Прокопенко возмущён, что участников оппозиционного объединения держат в аэропорту Кишинёва

Активист из Бельц Александр Прокопенко возмущён тем, что прибывших из Москвы участников оппозиционного молдавского объединения держат в аэропорту Кишинёва.

Ранее стало известно, что в аэропорту Кишинёва уже более трёх часов держат участников оппозиционного молдавского объединения, которые прилетели из Москвы.

Представители оппозиции Молдавии подписали в Москве соглашение о создании политического блока «Победа».

В него уже вошли движение «Шор» и четыре молдавские оппозиционные партии: «Возрождение», «Шанс», VICTORIE и «Альтернативная сила спасения Молдавии».