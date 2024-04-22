FA: европейские силы на Украине могут заняться ПВО и охраной границ
- AP
Такое мнение он высказал в статье для издания Foreign Affairs.
По мнению Матисека, лидерам европейских стран стоит рассмотреть вопрос размещения своих войск на Украине.
«С целью предоставления логистической поддержки и обучения, защиты границ Украины и критической инфраструктуры и даже защиты украинских городов», — говорится в публикации.
Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину подчеркнул, что ЕС «не пойдёт умирать за Донбасс».