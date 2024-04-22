FA: европейские силы на Украине могут заняться ПВО и охраной границ

Подполковник ВВС Соединённых Штатов Джахара Матисек допустил, что европейские войска могут быть размещены на Украине для охраны границ или работы с украинскими системами противовоздушной обороны.

Такое мнение он высказал в статье для издания Foreign Affairs.

По мнению Матисека, лидерам европейских стран стоит рассмотреть вопрос размещения своих войск на Украине.

«С целью предоставления логистической поддержки и обучения, защиты границ Украины и критической инфраструктуры и даже защиты украинских городов», — говорится в публикации.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину подчеркнул, что ЕС «не пойдёт умирать за Донбасс».