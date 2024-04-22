Политолог Мезюхо: Израиль для Запада более важен, чем Украина

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT заявил, что Израиль для стран Запада более важен в плане оказания помощи, чем Украина.

«Вообще (Владимир. — RT) Зеленский выглядит жалко, когда обижается на своих союзников за помощь Израилю вместо Украины. Естественно, Израиль для Запада более важен, чем украинское террористическое государственное образование. Потеря Израиля для Соединённых Штатов Америки означает крах интересов американского государства на Ближнем Востоке. Причём интересов как политических, так и экономических», — рассказал Мезюхо.

Он обратил внимание на то, что невозможность Украины выиграть в военном противостоянии «для политической элиты Соединённых Штатов Америки очевидна».

«Сегодня в своей политике в отношении Украины Соединённые Штаты Америки исходят из задачи-минимум. А задача-минимум — сохранить украинское государственное образование в ампутированном, огрызочном, полумёртвом виде. Главное, чтобы оно существовало. Поэтому не стоит удивляться тому, что Израилю оказывается военная помощь молниеносно, а Украине — спустя продолжительное время дискуссий в конгрессе США», — заключил Мезюхо.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов отметил, что надежды Зеленского на то, что США будут защищать его режим и Украину, как они защищают Израиль, совершенно не соответствуют реальности.

«Этого не будет. Да, будут поставки систем ПВО, но только для того, чтобы продолжать этот конфликт, я повторю, использовать Украину как такой расходный материал, как таран для ударов по России», — уверен собеседник RT.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что был в шоке от того, «как сработали сообща союзники», когда Иран атаковал Израиль.

В связи с чем у него возник вопрос: «А что не так с нами, что не так с украинцами?»