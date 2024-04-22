«СТРАНА.ua»: в Одесской области Украины пограничник сбежал в Молдавию

В Одесской области сотрудник пограничной службы во время патрулирования решил сбежать в Молдавию.

Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на брата пограничника.

Как пишет портал, побег произошёл в селе Серпневое Тарутинского района. Мужчина решился покинуть страну, когда его напарник уснул.

Отмечается, что пограничник переоделся в гражданскую одежду, оставил военную форму и оружие возле дерева, а после перешёл границу.

Брат сбежавшего сейчас на фронте.

Ранее бойца морской пехоты ВСУ приговорили к пяти годам заключения за отказ выполнять приказ о форсировании Днепра.