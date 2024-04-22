«СТРАНА.ua»: в Одесской области Украины пограничник сбежал в Молдавию
- РИА Новости
Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на брата пограничника.
Как пишет портал, побег произошёл в селе Серпневое Тарутинского района. Мужчина решился покинуть страну, когда его напарник уснул.
Отмечается, что пограничник переоделся в гражданскую одежду, оставил военную форму и оружие возле дерева, а после перешёл границу.
Брат сбежавшего сейчас на фронте.
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