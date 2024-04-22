Гладков: система ПВО сбила БПЛА самолётного типа на подлёте к Белгороду

Система ПВО сбила беспилотник ВСУ на подлёте к Белгороду, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа на подлёте к городу», — написал он в Telegram.

Гладков уточнил, что один из разгонных блоков упал во дворе многоквартирного дома, пострадавших и разрушений нет.

Ранее артиллерист из группировки войск прикрытия границы России с позывным Марио сообщил, что артиллеристы Вооружённых сил России уничтожили гаубицу М777 американского производства, обстреливавшую Белгород.