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Гладков: система ПВО сбила БПЛА самолётного типа на подлёте к Белгороду

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Система ПВО сбила беспилотник ВСУ на подлёте к Белгороду, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков: система ПВО сбила БПЛА самолётного типа на подлёте к Белгороду
  • РИА Новости

«В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа на подлёте к городу», — написал он в Telegram.

Гладков уточнил, что один из разгонных блоков упал во дворе многоквартирного дома, пострадавших и разрушений нет.

Ранее артиллерист из группировки войск прикрытия границы России с позывным Марио сообщил, что артиллеристы Вооружённых сил России уничтожили гаубицу М777 американского производства, обстреливавшую Белгород.

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