ВС России уничтожили американскую гаубицу М777, стрелявшую по жителям Белгорода

Артиллеристы Вооружённых сил России уничтожили гаубицу М777 американского производства, обстреливавшую Белгород.

Об этом РИА Новости сообщил артиллерист из группировки войск прикрытия границы России с позывным Марио.

По его словам, из этой гаубицы вёлся огонь по мирному населению. Артиллеристы получили координаты цели, после чего выбрали огневую позицию и посмотрели место.

«Ночью выехали, встали на позицию, навелись. Начали отрабатывать по цели», — рассказал собеседник агентства.

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