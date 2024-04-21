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ВС России уничтожили американскую гаубицу М777, стрелявшую по жителям Белгорода

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Артиллеристы Вооружённых сил России уничтожили гаубицу М777 американского производства, обстреливавшую Белгород.

Об этом РИА Новости сообщил артиллерист из группировки войск прикрытия границы России с позывным Марио.

По его словам, из этой гаубицы вёлся огонь по мирному населению. Артиллеристы получили координаты цели, после чего выбрали огневую позицию и посмотрели место.

«Ночью выехали, встали на позицию, навелись. Начали отрабатывать по цели», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно о поражении авиацией и артиллерией ВС России хранилища авиационного топлива ВСУ.

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