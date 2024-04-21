ВС России уничтожили американскую гаубицу М777, стрелявшую по жителям Белгорода
Об этом РИА Новости сообщил артиллерист из группировки войск прикрытия границы России с позывным Марио.
По его словам, из этой гаубицы вёлся огонь по мирному населению. Артиллеристы получили координаты цели, после чего выбрали огневую позицию и посмотрели место.
«Ночью выехали, встали на позицию, навелись. Начали отрабатывать по цели», — рассказал собеседник агентства.
Ранее стало известно о поражении авиацией и артиллерией ВС России хранилища авиационного топлива ВСУ.