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Гуцул: Гагаузия будет праздновать День Победы, как было всегда

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Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что автономия продолжит праздновать День Победы, как это было всегда.
Гуцул: Гагаузия будет праздновать День Победы, как было всегда
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

«Мы как праздновали, так и будем праздновать. Для нас 9 мая — это День Победы», — подчеркнула она.

Гуцул добавила, что в этот день в автономии планируются праздничные мероприятия.

Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия PAS («Действие и солидарность») «пытаются стереть из памяти людей этот праздник», отметила глава Гагаузии.

По её словам, с приходом к власти партии PAS Молдавия потеряла дружеских партнёров.

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