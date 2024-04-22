Гуцул: Гагаузия будет праздновать День Победы, как было всегда
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
«Мы как праздновали, так и будем праздновать. Для нас 9 мая — это День Победы», — подчеркнула она.
Гуцул добавила, что в этот день в автономии планируются праздничные мероприятия.
Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия PAS («Действие и солидарность») «пытаются стереть из памяти людей этот праздник», отметила глава Гагаузии.
По её словам, с приходом к власти партии PAS Молдавия потеряла дружеских партнёров.