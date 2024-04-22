Буданов: успех ВС России в Авдеевке действительно стоит признать
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
«У россиян был реальный успех в Авдеевке. Это нужно признать», — сказал он.
Буданов также заявил, что Украину с мая ждёт трудная ситуация.
20 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Влaдимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки с минимальными потерями.
Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов вручил в зоне специальной военной операции награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Авдеевки в ДНР.