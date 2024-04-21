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Рогов: США выделяют Киеву многомиллиардную помощь под провокацию против России

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вашингтон выделяет Киеву новую многомиллиардную помощь для реализации масштабной провокации против России.
Рогов: США выделяют Киеву многомиллиардную помощь под провокацию против России
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом пишет РИА Новости.

Он рассказал, что США выделяют деньги нацистскому режиму на Украине под масштабную антироссийскую провокацию.

По словам Рогова, речь идёт о большом количестве попыток диверсий и ударов по мирным объектам на территории России и провоцировании эскалации конфликта с принуждением её на применение тактического ядерного оружия.

«Это то, что Западу необходимо, чтобы нас потом во всём обвинить», — уточнил он.

Англосаксы стремятся ослабить периметр ядерной безопасности России, добавил Рогов.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что новая военная помощь Украине со стороны США не предотвратит бесславный конец киевского режима.

Аналогичную точку зрения высказал американский миллиардер Дэвид Сакс. Он отметил, что выделение Киеву почти $61 млрд не спасёт Украину от краха.

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