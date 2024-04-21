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Полянский: новая помощь США Украине не предотвратит бесславный конец Киева

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Новая военная помощь Украине со стороны США не предотвратит бесславный конец киевского режима. Такую точку зрения высказал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат на своей странице в социальной сети X отметил, что оказание новой военной помощи поможет Украине «профункционировать немного дольше». При этом «в карманах осядет больше денег, больше оружия украдут, а десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку».

«Но бесславный конец киевского режима неизбежен, независимо от этого нового пакета и от всех тщетных усилий их сторонников в США и НАТО», — заключил Полянский.

Ранее аналогичную точку зрения высказал американский миллиардер Дэвид Сакс. Он отметил, что выделение Киеву почти $61 млрд не спасёт Украину от краха.

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