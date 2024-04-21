В Артёмовске готовят бойцов для штурма позиций между Красным и Клещеевкой

В Артёмовске готовят бойцов 1486-го Ленинградского полка. 22 апреля они выйдут на штурм позиций между Красным и Клещеевкой.

Как рассказал военкору RT Владу Андрице командир группы с позывным Остап, бойцов делят на штурмовые двойки и прокачивают их выносливость — всё это поможет им на позиции.

«Если позволяет обстановка, делаем небольшие марш-броски в плане того, что загружаем людей по максимуму нужными материалами. Выходим в горную местность на подъёмы, отрабатываем разные вводные», — отметил он.

Условия боевые: летают беспилотники ВСУ со сбросами, дроны-камикадзе, работают миномёты и ствольная артиллерия.

Пока съёмочная группа RT записывала репортаж, бойцы гоняли по небу вражескую «птицу». Беспилотник был сбит.

17 апреля снайперская группа уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады уничтожила пару стрелков и взяла в плен четырёх военнослужащих ВСУ на Артёмовском направлении.