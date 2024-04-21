Семья Рубена Варданяна сообщила о первом звонке за несколько недель
Информация об этом содержится в заявлении семьи Варданяна, опубликованном в его Telegram-канале.
«После более чем двухнедельного содержания под стражей без права переписки и общения Рубену Варданяну впервые разрешили позвонить семье, когда его близкие привлекли внимание мировой общественности к его голодовке», — отмечается в публикации.
В конце октября 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев не обсуждали ситуацию вокруг Варданяна.