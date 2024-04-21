Семья Рубена Варданяна сообщила о первом звонке за несколько недель

Экс-государственный министр непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян впервые за несколько недель вышел на связь с родными.

Информация об этом содержится в заявлении семьи Варданяна, опубликованном в его Telegram-канале.

«После более чем двухнедельного содержания под стражей без права переписки и общения Рубену Варданяну впервые разрешили позвонить семье, когда его близкие привлекли внимание мировой общественности к его голодовке», — отмечается в публикации.

В конце октября 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев не обсуждали ситуацию вокруг Варданяна.