Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что если США продолжат выделять деньги киевскому режиму, то это приведёт к дальнейшему уничтожению целого поколения украинцев.

Соответствующее заявление она сделала во время выступления в конгрессе на рассмотрении инициативы по выделению денег киевским властям.

«Вы слышите в Вашингтоне, что мы должны тратить кровно заработанные американцами налоговые доллары на Украину для продолжения убийств украинцев, уничтожения целого поколения украинских мужчин, оставляя вдов и сирот», — цитирует её РИА Новости.

Она подчеркнула, что 70% американцев не поддерживают предоставление Киеву нового финансирования объёмом порядка $61 млрд, добавив, что на Украине уже не хватает людей для работы на предприятиях.

Ранее законопроект об оказании военной помощи Украине прошёл процедурное голосование в палате представителей конгресса США.