Белый дом: США готовы немедленно возобновить поставки оружия Украине

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о готовности властей США немедленно возобновить поставки оружия Украине.

Как она сообщила на брифинге, американский президент Джо Байден оперативно подпишет законопроекты об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню в случае их принятия конгрессом.

«Мы хотим, чтобы палата, сенат приняли их, положили на стол президенту. И он их сразу подпишет», — цитирует её РИА Новости.

Отвечая на вопрос о сроках возобновления поставок оружия Украине после подписания закона, она сказала: «Сразу, сразу».

Ранее законопроект об оказании военной помощи Украине прошёл процедурное голосование в палате представителей конгресса США.