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Белый дом: США готовы немедленно возобновить поставки оружия Украине

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о готовности властей США немедленно возобновить поставки оружия Украине.
Белый дом: США готовы немедленно возобновить поставки оружия Украине
  • Gettyimages.ru

Как она сообщила на брифинге, американский президент Джо Байден оперативно подпишет законопроекты об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню в случае их принятия конгрессом.

«Мы хотим, чтобы палата, сенат приняли их, положили на стол президенту. И он их сразу подпишет», — цитирует её РИА Новости.

Отвечая на вопрос о сроках возобновления поставок оружия Украине после подписания закона, она сказала: «Сразу, сразу».

Ранее законопроект об оказании военной помощи Украине прошёл процедурное голосование в палате представителей конгресса США.

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