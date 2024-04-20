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Меркурис: Россия уничтожила несколько МиГ-29 и системы С-300 ВСУ

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Британский аналитик Александр Меркурис заявил в своём блоге на YouTube, что российские военные в ходе недавнего удара поразили несколько МиГ-29 и системы С-300 ВСУ.
Меркурис: Россия уничтожила несколько МиГ-29 и системы С-300 ВСУ
  • AP
  • © Libkos

По его словам, самолёты ВСУ, которые осуществляли операции на фронте, взлетали с авиабазы под Днепропетровском.

«Вероятнее всего, было уничтожено четыре МиГ-29», — заявил он.

Меркурис отметил, что данный удар является частью российской стратегии на передовой, которая предусматривает ликвидацию ударных возможностей ВСУ.

Аналитик добавил, что, помимо самолётов, ВСУ лишились четырёх установок ПВО С-300.

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