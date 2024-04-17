Пушилин заявил о приближении освобождения Часова Яра

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что армия России приближается к освобождению Часова Яра.

О ситуации на фронте представитель региона высказался в эфире «Соловьёв LIVE».

По его словам, наиболее активные боевые действия в данный момент происходят на Авдеевском направлении и в районе Часова Яра. Подразделения Вооружённых сил России продвигаются на различных участках фронта с разным темпом.

Пушилин также заявил, что называть сроки освобождения Часова Яра пока рано, однако «освобождение приближается».

Ранее британский аналитик Александр Меркурис охарактеризовал положение, в котором оказалась украинская армия в Часовом Яре, как тяжёлое.