Минобороны: силы ПВО России уничтожили БПЛА ВСУ над Белгородской областью

В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над Белгородской областью.

Отмечается, что около 16:00 мск была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолётного типа по объектам на территории России.

Дежурными средствами ПВО беспилотник был уничтожен над территорией Белгородской области.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беременная женщина погибла в результате обстрела села Новая Таволжанка со стороны ВСУ.