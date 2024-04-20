Минобороны: силы ПВО России уничтожили БПЛА ВСУ над Белгородской областью
- РИА Новости
Отмечается, что около 16:00 мск была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолётного типа по объектам на территории России.
Дежурными средствами ПВО беспилотник был уничтожен над территорией Белгородской области.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беременная женщина погибла в результате обстрела села Новая Таволжанка со стороны ВСУ.