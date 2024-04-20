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Власти Грузии: закон об иноагентах могут пересмотреть при принятии страны в ЕС

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Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили заявил, что власти Грузии могут пересмотреть закон об иностранных агентах в случае принятия страны в Европейский союз.
Власти Грузии: закон об иноагентах могут пересмотреть при принятии страны в ЕС
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Joeran Steinsiek

Его слова приводит РИА Новости.

Гарибашвили указал на очевидность того, что в настоящий момент ЕС не готов к расширению объединения.

Он подчеркнул, что, когда ЕС выразит свою готовность принять Грузию в свой состав, власти очень быстро смогут упразднить закон или же пересмотреть, или принять новый.

Ранее грузинский парламент принял законопроект об иноагентах в I чтении.

После принятия соответствующего законопроекта в Грузии начались протесты. За три дня протестов в Тбилиси задержали 40 нарушителей порядка.

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