Власти Грузии: закон об иноагентах могут пересмотреть при принятии страны в ЕС
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Его слова приводит РИА Новости.
Гарибашвили указал на очевидность того, что в настоящий момент ЕС не готов к расширению объединения.
Он подчеркнул, что, когда ЕС выразит свою готовность принять Грузию в свой состав, власти очень быстро смогут упразднить закон или же пересмотреть, или принять новый.
Ранее грузинский парламент принял законопроект об иноагентах в I чтении.
После принятия соответствующего законопроекта в Грузии начались протесты. За три дня протестов в Тбилиси задержали 40 нарушителей порядка.