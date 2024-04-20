RT в Telegram
Подпишись

Подполье: целью удара ВС России по Южному был Одесский припортовый завод

Короткая ссылка
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что целью удара Вооружённых сил России 19 апреля по городу Южному на Украине был Одесский припортовый завод.
Подполье: целью удара ВС России по Южному был Одесский припортовый завод
  • РИА Новости

Об этом Лебедев рассказал в беседе с РИА Новости.

Ранее он рассказал, что ВС России в результате атаки по порту Южного уничтожили ангар, где хранились водные беспилотные летательные аппараты.

«Южный, уточнение, горит Одесский припортовый завод — это впритык к Южному», — сказал собеседник агентства. 

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России в течение недели нанесли 34 удара ракетами и беспилотниками по военным и энергетическим объектам Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить