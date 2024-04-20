Подполье: целью удара ВС России по Южному был Одесский припортовый завод

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что целью удара Вооружённых сил России 19 апреля по городу Южному на Украине был Одесский припортовый завод.

Об этом Лебедев рассказал в беседе с РИА Новости.

Ранее он рассказал, что ВС России в результате атаки по порту Южного уничтожили ангар, где хранились водные беспилотные летательные аппараты.

«Южный, уточнение, горит Одесский припортовый завод — это впритык к Южному», — сказал собеседник агентства.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России в течение недели нанесли 34 удара ракетами и беспилотниками по военным и энергетическим объектам Украины.