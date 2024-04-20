Подполье: целью удара ВС России по Южному был Одесский припортовый завод
- РИА Новости
Об этом Лебедев рассказал в беседе с РИА Новости.
Ранее он рассказал, что ВС России в результате атаки по порту Южного уничтожили ангар, где хранились водные беспилотные летательные аппараты.
«Южный, уточнение, горит Одесский припортовый завод — это впритык к Южному», — сказал собеседник агентства.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России в течение недели нанесли 34 удара ракетами и беспилотниками по военным и энергетическим объектам Украины.