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CNN: ВСУ назвали потерю Часова Яра серьёзным сдвигом в ситуации для Украины

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В Вооружённых силах Украины признали, что потеря Часова Яра на Донецком направлении обернётся серьёзным сдвигом в ситуации для украинской армии.

Об этом говорится в сюжете телеканала CNN.

По данным телеканала, в настоящий момент оценка положения украинских войск в зоне боевых действий мрачнее, чем когда-либо с начала конфликта. 

Как рассказал командир батальона БПЛА 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко, после взятия Часова Яра российские войска установят огневой контроль над городами Константиновка и Краматорск.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что армия России приближается к освобождению Часова Яра.

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