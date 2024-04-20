CNN: ВСУ назвали потерю Часова Яра серьёзным сдвигом в ситуации для Украины

В Вооружённых силах Украины признали, что потеря Часова Яра на Донецком направлении обернётся серьёзным сдвигом в ситуации для украинской армии.

Об этом говорится в сюжете телеканала CNN.

По данным телеканала, в настоящий момент оценка положения украинских войск в зоне боевых действий мрачнее, чем когда-либо с начала конфликта.

Как рассказал командир батальона БПЛА 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко, после взятия Часова Яра российские войска установят огневой контроль над городами Константиновка и Краматорск.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что армия России приближается к освобождению Часова Яра.