Богомаз: в Брянской области уничтожено шесть БПЛА самолётного типа

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе было уничтожено шесть БПЛА самолётного типа.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Пять ударных беспилотных летательных аппаратов самолётного типа уничтожены над Выгоничским районом. Пострадавших нет», — указал он.

По его словам, при падении сбитого БПЛА произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры.

Позднее он добавил, что ещё один БПЛА был уничтожен над территорией Суземского района.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью.