Богомаз: в Брянской области уничтожено шесть БПЛА самолётного типа
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Пять ударных беспилотных летательных аппаратов самолётного типа уничтожены над Выгоничским районом. Пострадавших нет», — указал он.
По его словам, при падении сбитого БПЛА произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры.
Позднее он добавил, что ещё один БПЛА был уничтожен над территорией Суземского района.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью.