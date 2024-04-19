Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью.

РИА Новости

«С 21:00 до 22:00 мск 19 апреля пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве. Уточняется, что дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области. Ранее опасность атаки БПЛА объявили в Курской, Воронежской и Белгородской областях.