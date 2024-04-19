Белоруссия сняла запрет на ввоз чая и кофе российской компании «Орими»

Министерство здравоохранения Белоруссии приняло решение отменить введённый ранее запрет на ввоз и реализацию на территории страны продукции российского производителя чая и кофе ООО «Орими».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что санитарная мера была отменена в связи с тем, что российская компания представила доказательства проведённых корректирующих мероприятий, а также «стабильности процессов производства, хранения, транспортировки продукции».

Также, по заявлению белорусского Минздрава, было подтверждено наличие «системы контроля безопасности и качества, включая результаты лабораторных исследований продукции».

Как указывает ТАСС, ранее запрет был введён из-за проблем с чёрным чаем марки «Принцесса Канди» и «Гита», лаборатории выявили в поставках повышенное содержание плесени.