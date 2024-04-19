Белоруссия сняла запрет на ввоз чая и кофе российской компании «Орими»
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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что санитарная мера была отменена в связи с тем, что российская компания представила доказательства проведённых корректирующих мероприятий, а также «стабильности процессов производства, хранения, транспортировки продукции».
Также, по заявлению белорусского Минздрава, было подтверждено наличие «системы контроля безопасности и качества, включая результаты лабораторных исследований продукции».
Как указывает ТАСС, ранее запрет был введён из-за проблем с чёрным чаем марки «Принцесса Канди» и «Гита», лаборатории выявили в поставках повышенное содержание плесени.