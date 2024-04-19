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Минобороны Молдавии отказалось воздать почести погибшим советским солдатам

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Министерство обороны Молдавии приняло решение отказаться помогать в проведении церемонии захоронения останков советских солдат на Шерпенском плацдарме.
Минобороны Молдавии отказалось воздать почести погибшим советским солдатам
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава национального оргкомитета «Победа» и поискового движения страны Алексей Петрович.

Он отметил, что в молдавском оборонном ведомстве отказ объяснили празднованием Дня государственного флага. Как заявили в министерстве, якобы все 6,5 тыс. военнослужащих страны будут задействованы в торжествах.

Петрович подчеркнул, что молдавские власти своим решением в год 80-летия освобождения Молдавии от нацизма не только нарушают «нормы морали и чести», но вместе с этим отказываются следовать установленным законом положениям «о проведении церемоний отдания воинских почестей».

Ранее в Молдавии осквернили памятник советским воинам.

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