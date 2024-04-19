Сальдо: трое украинских солдат переплыли Днепр и сдались в плен ВС России

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что трое военнослужащих Вооружённых сил Украины переплыли Днепр и сдались в плен российской армии.

Об этом он написал в Telegram.

«Рано утром 17 апреля трое украинских военных переплыли Днепр и сдались в плен российской армии», — говорится в сообщении.

По словам Сальдо, о своём намерении украинские солдаты проинформировали российское командование заранее, всё было скоординировано и прошло успешно.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее заявил, что военнослужащие Вооружённых сил Украины массово сдаются в плен и отказываются воевать на фоне ухудшающегося для украинской армии положения на фронте.