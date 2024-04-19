Немецкий бизнесмен Дотком: Зеленский разрушил Украину ради своих спонсоров в США
- AP
Такое мнение он высказал в социальной сети X (бывшая Twitter).
Дотком напомнил, что перед выборами Зеленский обещал мир на Украине.
«Но он уничтожил страну и убил целое поколение мужчин, спровоцировав конфликт с Россией, ради своих американских кукловодов», — говорится в сообщении.
Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский полностью разрушил страну и будет для неё последним главой.