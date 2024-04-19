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Немецкий бизнесмен Дотком: Зеленский разрушил Украину ради своих спонсоров в США

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Немецко-финский предприниматель Ким Дотком выразил уверенность, что Владимир Зеленский разрушил Украину ради своих американских спонсоров.
Немецкий бизнесмен Дотком: Зеленский разрушил Украину ради своих спонсоров в США
  • AP

Такое мнение он высказал в социальной сети X (бывшая Twitter).

Дотком напомнил, что перед выборами Зеленский обещал мир на Украине.

«Но он уничтожил страну и убил целое поколение мужчин, спровоцировав конфликт с Россией, ради своих американских кукловодов», — говорится в сообщении.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский полностью разрушил страну и будет для неё последним главой.

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