Немецко-финский предприниматель Ким Дотком выразил уверенность, что Владимир Зеленский разрушил Украину ради своих американских спонсоров.

Такое мнение он высказал в социальной сети X (бывшая Twitter).

Дотком напомнил, что перед выборами Зеленский обещал мир на Украине.

«Но он уничтожил страну и убил целое поколение мужчин, спровоцировав конфликт с Россией, ради своих американских кукловодов», — говорится в сообщении.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский полностью разрушил страну и будет для неё последним главой.