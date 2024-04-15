Медведчук заявил, что Зеленский разрушил Украину до основания
По его словам, причиной краха украинского государства стала деградация элиты.
«Каждый украинский президент, получив власть из рук народа, пытался её продать, и с каждым разом это всё больше получалось. В настоящий момент Украина уже проданный лот на мировом политическом аукционе, и когда ею воспользуются окончательно, то выкинут на свалку», — сказал политик.
Ранее Медведчук заявил, что ему угрожают расправой за позицию против Зеленского.
Кроме того, он отметил, что Киев серьёзно промахнулся, когда избрал курс в НАТО.
Также бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что украинцы не простят Зеленскому закон о мобилизации.