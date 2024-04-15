RT в Telegram
Подпишись

Медведчук заявил, что Зеленский разрушил Украину до основания

Короткая ссылка
Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил в своей статье для «Комсомольской правды», что Владимир Зеленский полностью разрушил страну и будет для неё последним главой.

По его словам, причиной краха украинского государства стала деградация элиты.

«Каждый украинский президент, получив власть из рук народа, пытался её продать, и с каждым разом это всё больше получалось. В настоящий момент Украина уже проданный лот на мировом политическом аукционе, и когда ею воспользуются окончательно, то выкинут на свалку», — сказал политик.

Ранее Медведчук заявил, что ему угрожают расправой за позицию против Зеленского.

Кроме того, он отметил, что Киев серьёзно промахнулся, когда избрал курс в НАТО.

Также бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что украинцы не простят Зеленскому закон о мобилизации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить