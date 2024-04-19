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Минобороны: экипаж Ми-35М поразил подразделения ВСУ неуправляемыми ракетами

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Экипаж вертолёта Ми-35М ВС России поразил подразделения ВСУ неуправляемыми ракетами на Купянском направлении.

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Как сообщает ведомство, экипаж армейской авиации на вертолёте Ми-35М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе ВС Украины.

После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный манёвр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета, уточняет Минобороны.

Ранее ВС России отразили атаку украинских войск в районе Красногоровки в ДНР.

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