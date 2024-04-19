Минобороны: экипаж Ми-35М поразил подразделения ВСУ неуправляемыми ракетами
Об этом заявили в Министерстве обороны России.
Как сообщает ведомство, экипаж армейской авиации на вертолёте Ми-35М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе ВС Украины.
После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный манёвр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета, уточняет Минобороны.
Ранее ВС России отразили атаку украинских войск в районе Красногоровки в ДНР.