Минобороны: экипаж Ми-35М поразил подразделения ВСУ неуправляемыми ракетами

Экипаж вертолёта Ми-35М ВС России поразил подразделения ВСУ неуправляемыми ракетами на Купянском направлении.

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Как сообщает ведомство, экипаж армейской авиации на вертолёте Ми-35М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе ВС Украины.

После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный манёвр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета, уточняет Минобороны.

Ранее ВС России отразили атаку украинских войск в районе Красногоровки в ДНР.