МИД Украины раскритиковал премьера Грузии за заявление об «украинизации» страны
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Как пишет РИА Новости, ранее грузинский премьер высказал мнение, что новый закон об иностранных агентах может защитить Грузию от украинизации.
В украинском МИД отметили, что подобные заявления грузинской стороны вызывают тревогу.
«Упоминание названия нашей страны в столь оскорбительном контексте наносит дополнительный ущерб украинско-грузинским отношениям», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее грузинский парламент принял законопроект об иноагентах в первом чтении.
После этого президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что наложит вето на законопроект об иноагентах в случае его принятия в трёх чтениях.