МИД Украины раскритиковал премьера Грузии за заявление об «украинизации» страны

В Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, который предупредил о рисках «украинизации» закавказской республики.

Как пишет РИА Новости, ранее грузинский премьер высказал мнение, что новый закон об иностранных агентах может защитить Грузию от украинизации.

В украинском МИД отметили, что подобные заявления грузинской стороны вызывают тревогу.

«Упоминание названия нашей страны в столь оскорбительном контексте наносит дополнительный ущерб украинско-грузинским отношениям», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее грузинский парламент принял законопроект об иноагентах в первом чтении.

После этого президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что наложит вето на законопроект об иноагентах в случае его принятия в трёх чтениях.