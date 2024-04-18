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МИД Украины раскритиковал премьера Грузии за заявление об «украинизации» страны

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В Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, который предупредил о рисках «украинизации» закавказской республики.
МИД Украины раскритиковал премьера Грузии за заявление об «украинизации» страны
  • Gettyimages.ru

Как пишет РИА Новости, ранее грузинский премьер высказал мнение, что новый закон об иностранных агентах может защитить Грузию от украинизации.

В украинском МИД отметили, что подобные заявления грузинской стороны вызывают тревогу.

«Упоминание названия нашей страны в столь оскорбительном контексте наносит дополнительный ущерб украинско-грузинским отношениям», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее грузинский парламент принял законопроект об иноагентах в первом чтении.

После этого президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что наложит вето на законопроект об иноагентах в случае его принятия в трёх чтениях.

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