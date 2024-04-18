Жительница Горловки рассказала подробности обстрела города со стороны ВСУ

Жительница Горловки рассказала военному корреспонденту RT Виктору Мирошникову подробности обстрела города со стороны Вооружённых сил Украины.

По словам женщины, всего было зафиксировано два прилёта.

«Услышали прилёт, посыпались стёкла, побежали из бухгалтерии. На выходе из бухгалтерии был второй прилёт, выкинуло взрывной волной нас в коридор... Сыпется штукатурка, в глазах потемнело, оглохла... Очень страшно», — рассказала она.

По данным мэра Горловки Ивана Приходько, число пострадавших в результате атаки ВСУ возросло до десяти.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ обстреляли больницу и станцию переливания крови в Горловке.