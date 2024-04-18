Столтенберг: НАТО поставляет Украине оружие, но солдат она должна искать сама
- РИА Новости
Об этом Столтенберг сказал на полях встречи глав МИД G7 на острове Капри.
По словам генсека, в настоящий момент Украина нуждается в живой силе и оружии. Что касается оружия, его союзники по НАТО готовы предоставить Киеву.
«Что касается людей, то это должна обеспечивать Украина», — цитирует его РИА Новости.
Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что власти хотят получить в 2024 году от союзников $10 млрд на производство отечественного оружия.