Столтенберг: НАТО поставляет Украине оружие, но солдат она должна искать сама

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО обеспечивает Украину необходимым оружием, однако солдат она должна искать самостоятельно.

Об этом Столтенберг сказал на полях встречи глав МИД G7 на острове Капри.

По словам генсека, в настоящий момент Украина нуждается в живой силе и оружии. Что касается оружия, его союзники по НАТО готовы предоставить Киеву.

«Что касается людей, то это должна обеспечивать Украина», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что власти хотят получить в 2024 году от союзников $10 млрд на производство отечественного оружия.