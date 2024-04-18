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Столтенберг: НАТО поставляет Украине оружие, но солдат она должна искать сама

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО обеспечивает Украину необходимым оружием, однако солдат она должна искать самостоятельно.
Столтенберг: НАТО поставляет Украине оружие, но солдат она должна искать сама
  • РИА Новости

Об этом Столтенберг сказал на полях встречи глав МИД G7 на острове Капри.

По словам генсека, в настоящий момент Украина нуждается в живой силе и оружии. Что касается оружия, его союзники по НАТО готовы предоставить Киеву.

«Что касается людей, то это должна обеспечивать Украина», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что власти хотят получить в 2024 году от союзников $10 млрд на производство отечественного оружия.

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