Помощь США Киеву не способна оказать влияние на исход развития ситуации на фронтах. С таким заявлением выступил 18 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать новый законопроект США о выделении финансовой помощи киевскому режиму, Песков подчеркнул, что ситуация на фронте остаётся неблагоприятной для Украины.

«Все специалисты, да и околоспециалисты, сейчас невооружённым глазом фиксируют ситуацию на фронте, которая далеко не благоприятная для украинской стороны. Поэтому ничего это изменить не сможет», — резюмировал Песков.

Также в ходе брифинга Песков заявил, что Киев должен воевать «до последнего украинца», обеспечивая прибыль США.