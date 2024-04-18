Экспертов МАГАТЭ уведомят об атаке Украины на Запорожскую АЭС

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила, что экспертов МАГАТЭ уведомят о попытке украинских войск атаковать станцию.

РИА Новости

«Повреждений нет. Дрон обезвредили в воздухе. Эксперты будут уведомлены», — сказала она ТАСС. Ранее стало известно, что ВСУ атаковали тренажёрный центр Запорожской АЭС. В результате инцидента никто не пострадал.