Экспертов МАГАТЭ уведомят об атаке Украины на Запорожскую АЭС
Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила, что экспертов МАГАТЭ уведомят о попытке украинских войск атаковать станцию.
- РИА Новости
«Повреждений нет. Дрон обезвредили в воздухе. Эксперты будут уведомлены», — сказала она ТАСС.
Ранее стало известно, что ВСУ атаковали тренажёрный центр Запорожской АЭС.
В результате инцидента никто не пострадал.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен