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Экспертов МАГАТЭ уведомят об атаке Украины на Запорожскую АЭС

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Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила, что экспертов МАГАТЭ уведомят о попытке украинских войск атаковать станцию.
Экспертов МАГАТЭ уведомят об атаке Украины на Запорожскую АЭС
  • РИА Новости

«Повреждений нет. Дрон обезвредили в воздухе. Эксперты будут уведомлены», — сказала она ТАСС.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали тренажёрный центр Запорожской АЭС.

В результате инцидента никто не пострадал.

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