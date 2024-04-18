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ВСУ атаковали тренажёрный центр Запорожской АЭС

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Украинская армия подвергла атаке тренажёрный центр Запорожской АЭС (ЗАЭС).
ВСУ атаковали тренажёрный центр Запорожской АЭС
  • РИА Новости

«Дрон ВСУ был нейтрализован над крышей корпуса «Г» УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажёр реакторного зала», — говорится в Telegram-канале ЗАЭС.

В результате атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина систематически атакует ЗАЭС при попустительстве Запада.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад и Украина, требуя от Москвы в Совете Безопасности ООН передать им контроль над Запорожской АЭС, занимаются ядерным шантажом.

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