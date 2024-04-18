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На Украине неплательщикам алиментов будет грозить мобилизация

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Украинцы, являющиеся отцами троих и более детей и не уплачивающие алименты, могут лишиться отсрочки от военной службы. Это предусмотрено новым законом о мобилизации, вступающим в силу в стране.
На Украине неплательщикам алиментов будет грозить мобилизация
  • AP

Как сообщает украинское издание «Левый берег», существующее законодательство гарантирует отцам троих или более детей отсрочку от мобилизации.

Однако вскоре за неуплату алиментов хотя бы на одного ребёнка более трёх месяцев они будут лишаться этого права, а военкоматы получат доступ к базе данных о задолженности.

Примечательно, что, по данным Министерства юстиции на 1 марта, общая численность неплательщиков алиментов на Украине составляет около 500 тыс., включая 16,2 тыс. женщин.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что закон Владимира Зеленского об ужесточении мобилизации «добивает» украинцев.

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