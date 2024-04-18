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ТАСС: российский снайпер со своей группой уничтожил руководителя контрснайперов ВСУ

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Группа российского снайпера уничтожила в зоне СВО руководителя контрснайперского подразделения ВСУ с позывным Блискавка.

Об этом, как информирует ТАСС, рассказал сам снайпер.

При этом он назвал эту цель самой статусной в своей карьере.

«Но я считаю, это не моя личная заслуга, а всё-таки заслуга группы, каждого из нас, потому что мы — это один рабочий организм», — сказал военный.

Ранее российские снайперы уничтожили пару стрелков ВСУ на Артёмовском направлении.

Также женщина-снайпер Екатерина Шинкаренко из 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ была ликвидирована при отступлении украинских войск из Авдеевки.

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