ТАСС: российский снайпер со своей группой уничтожил руководителя контрснайперов ВСУ

Группа российского снайпера уничтожила в зоне СВО руководителя контрснайперского подразделения ВСУ с позывным Блискавка.

Об этом, как информирует ТАСС, рассказал сам снайпер.

При этом он назвал эту цель самой статусной в своей карьере.

«Но я считаю, это не моя личная заслуга, а всё-таки заслуга группы, каждого из нас, потому что мы — это один рабочий организм», — сказал военный.

Ранее российские снайперы уничтожили пару стрелков ВСУ на Артёмовском направлении.

Также женщина-снайпер Екатерина Шинкаренко из 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ была ликвидирована при отступлении украинских войск из Авдеевки.