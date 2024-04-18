ТАСС: российский снайпер со своей группой уничтожил руководителя контрснайперов ВСУ
Об этом, как информирует ТАСС, рассказал сам снайпер.
При этом он назвал эту цель самой статусной в своей карьере.
«Но я считаю, это не моя личная заслуга, а всё-таки заслуга группы, каждого из нас, потому что мы — это один рабочий организм», — сказал военный.
Ранее российские снайперы уничтожили пару стрелков ВСУ на Артёмовском направлении.
Также женщина-снайпер Екатерина Шинкаренко из 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ была ликвидирована при отступлении украинских войск из Авдеевки.