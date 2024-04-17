В Закарпатье украинец вырвался из рук пограничников и сбежал в Венгрию
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Об этом он рассказал в эфире телеканала «24 канал».
По словам Демченко, речь идёт о мужчине, который пытался незаконно пересечь границу.
«Наш пограничник, поняв, что этот человек пытается незаконно пересечь границу, попытался его задержать, но тому удалось вырваться и сбежать на территорию Венгрии», — уточнил он.
Ранее стало известно, что на западе Украины сотрудники военкомата задержали молодого человека на блокпосту в Закарпатской области и бросили его в лесу на границе со Словакией.