В Закарпатье украинец вырвался из рук пограничников и сбежал в Венгрию

На одном из контрольно-пропускных пунктов в Закарпатской области Украины мужчина сумел вырваться из рук пограничников и сбежал в Венгрию, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «24 канал».

По словам Демченко, речь идёт о мужчине, который пытался незаконно пересечь границу.

«Наш пограничник, поняв, что этот человек пытается незаконно пересечь границу, попытался его задержать, но тому удалось вырваться и сбежать на территорию Венгрии», — уточнил он.

Ранее стало известно, что на западе Украины сотрудники военкомата задержали молодого человека на блокпосту в Закарпатской области и бросили его в лесу на границе со Словакией.