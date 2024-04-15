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На западе Украины сотрудники военкомата задержали мужчину и бросили в лесу

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На западе Украины сотрудники военкомата задержали молодого человека на блокпосту в Закарпатской области и бросили его в лесу на границе со Словакией, пишет издание «СТРАНА.ua».
На западе Украины сотрудники военкомата задержали мужчину и бросили в лесу
  • РИА Новости

Как рассказала изданию жительница Львова, её молодой человек был задержан сотрудниками военкомата на блокпосте в селе Нижние Ворота Закарпатской области. 

После его выкинули в лесу у границы со Словакией, добавила девушка.

По словам собеседницы издания, там молодого человека задержали пограничники. 

По данным издания, мужчине намерены выписать штраф за попытку незаконного пересечения границы.

Ранее полиция в Киеве отчиталась о том, что с начала 2024 года доставила в городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки 1108 военнообязанных.

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