На западе Украины сотрудники военкомата задержали мужчину и бросили в лесу

На западе Украины сотрудники военкомата задержали молодого человека на блокпосту в Закарпатской области и бросили его в лесу на границе со Словакией, пишет издание «СТРАНА.ua».

Как рассказала изданию жительница Львова, её молодой человек был задержан сотрудниками военкомата на блокпосте в селе Нижние Ворота Закарпатской области.

После его выкинули в лесу у границы со Словакией, добавила девушка.

По словам собеседницы издания, там молодого человека задержали пограничники.

По данным издания, мужчине намерены выписать штраф за попытку незаконного пересечения границы.

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