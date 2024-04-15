На западе Украины сотрудники военкомата задержали мужчину и бросили в лесу
- РИА Новости
Как рассказала изданию жительница Львова, её молодой человек был задержан сотрудниками военкомата на блокпосте в селе Нижние Ворота Закарпатской области.
После его выкинули в лесу у границы со Словакией, добавила девушка.
По словам собеседницы издания, там молодого человека задержали пограничники.
По данным издания, мужчине намерены выписать штраф за попытку незаконного пересечения границы.
Ранее полиция в Киеве отчиталась о том, что с начала 2024 года доставила в городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки 1108 военнообязанных.