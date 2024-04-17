Глава Евросовета подверг критике грузинский закон об иноагентах
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Соответствующее заявление было сделано в сети X.
Мишель напомнил, что Евросовет предоставил Грузии в декабре 2023 года статус кандидата в ЕС.
«Позвольте внести ясность: проект закона не соответствует стремлению Грузии в ЕС и только отдалит Грузию от Евросоюза», — написал Мишель.
Ранее грузинский парламент принял законопроект об иноагентах в первом чтении.
После этого президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что наложит вето на законопроект об иноагентах в случае его принятия в трёх чтениях.