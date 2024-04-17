Глава Евросовета подверг критике грузинский закон об иноагентах

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что принятый грузинским парламентом в первом чтении закон об иноагентах отдаляет Тбилиси от перспективы присоединения к ЕС.

Соответствующее заявление было сделано в сети X.

Мишель напомнил, что Евросовет предоставил Грузии в декабре 2023 года статус кандидата в ЕС.

«Позвольте внести ясность: проект закона не соответствует стремлению Грузии в ЕС и только отдалит Грузию от Евросоюза», — написал Мишель.

Ранее грузинский парламент принял законопроект об иноагентах в первом чтении.

После этого президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что наложит вето на законопроект об иноагентах в случае его принятия в трёх чтениях.