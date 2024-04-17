RT в Telegram
Подпишись

Глава Евросовета подверг критике грузинский закон об иноагентах

Короткая ссылка
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что принятый грузинским парламентом в первом чтении закон об иноагентах отдаляет Тбилиси от перспективы присоединения к ЕС.
Глава Евросовета подверг критике грузинский закон об иноагентах
  • AP
  • © Geert Vanden Wijngaert

Соответствующее заявление было сделано в сети X.

Мишель напомнил, что Евросовет предоставил Грузии в декабре 2023 года статус кандидата в ЕС.

«Позвольте внести ясность: проект закона не соответствует стремлению Грузии в ЕС и только отдалит Грузию от Евросоюза», — написал Мишель.

Ранее грузинский парламент принял законопроект об иноагентах в первом чтении.

После этого президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что наложит вето на законопроект об иноагентах в случае его принятия в трёх чтениях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить