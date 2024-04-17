ВСУ утратили часть занятых в ходе контрнаступления позиций под селом Урожайное, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Украинские войска выбиты и утратили ряд позиций под Урожайным на Времевском направлении, которые им удалось занять в ходе летнего контрнаступления. Наши войска там полностью вернули всю первую линию обороны», — сказал он РИА Новости.

По словам Рогова, сейчас идут бои за выход в низину. Само село Урожайное — в серой зоне.

Российские военнослужащие ранее сорвали усиление украинских позиций в районе Урожайного на Южно-Донецком направлении.

Также российские миномётчики уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области.