ВСУ утратили часть занятых позиций под селом Урожайное
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«Украинские войска выбиты и утратили ряд позиций под Урожайным на Времевском направлении, которые им удалось занять в ходе летнего контрнаступления. Наши войска там полностью вернули всю первую линию обороны», — сказал он РИА Новости.
По словам Рогова, сейчас идут бои за выход в низину. Само село Урожайное — в серой зоне.
Российские военнослужащие ранее сорвали усиление украинских позиций в районе Урожайного на Южно-Донецком направлении.
Также российские миномётчики уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области.