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ВСУ утратили часть занятых позиций под селом Урожайное

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ВСУ утратили часть занятых в ходе контрнаступления позиций под селом Урожайное, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
ВСУ утратили часть занятых позиций под селом Урожайное
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Украинские войска выбиты и утратили ряд позиций под Урожайным на Времевском направлении, которые им удалось занять в ходе летнего контрнаступления. Наши войска там полностью вернули всю первую линию обороны», — сказал он РИА Новости.

По словам Рогова, сейчас идут бои за выход в низину. Само село Урожайное — в серой зоне.

Российские военнослужащие ранее сорвали усиление украинских позиций в районе Урожайного на Южно-Донецком направлении.

Также российские миномётчики уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области.

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