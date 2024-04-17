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Рогов: представители Украины могут стать корректировщиками ударов ВСУ по ЗАЭС

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Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что представителям Украины нечего делать на Запорожской АЭС, так как каждый из них является потенциальным корректировщиком ударов ВСУ по атомной станции.

По его словам, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси «действует не в том направлении».

«Он пытается притащить украинских ядерных террористов на атомную станцию и легализовать их там. Нам такая легализация не нужна», — цитирует Рогова РИА Новости.

Ранее на Запорожской АЭС состоялась очередная ротация инспекторов МАГАТЭ.

Также постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва призывает МАГАТЭ прямо указать на источник атак на ЗАЭС.

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