КП: военврач Торгашев закрыл собой от удара дрона ВСУ пятерых раненых
Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на военного корреспондента Александра Коца.
По его данным, Торгашев принимал участие в эвакуации троих раненых штурмовиков из населённого пункта Бердычи. При этом медгруппа попала под обстрел, в результате чего двое медиков также получили ранения.
Отмечается, что Торгашев перенёс раненых под разбитый танк, где также спрятались трое российских военнослужащих, после чего раздался нарастающий звук приближающегося FPV-дрона.
«Михаил Торгашев, не раздумывая, развернулся лицом к беспилотнику и перекрыл собой пространство между траками. Удар дрона он принял на себя, закрыв телом раненых за спиной. Двое медиков и три штурмовика выжили, благодаря подвигу механика-водителя», — рассказал Коц.
Отмечается, что военный посмертно представлен к званию Героя России.
Ранее танкист ВС России Николай Моисеев сутки сдерживал атаки формирований ВСУ и не дал противнику прорваться в расположение российских войск.