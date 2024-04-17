КП: военврач Торгашев закрыл собой от удара дрона ВСУ пятерых раненых

Водитель-механик одного из медвзводов ВС России Михаил Торгашев закрыл собой от удара дрона пятерых раненых.

Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на военного корреспондента Александра Коца.

По его данным, Торгашев принимал участие в эвакуации троих раненых штурмовиков из населённого пункта Бердычи. При этом медгруппа попала под обстрел, в результате чего двое медиков также получили ранения.

Отмечается, что Торгашев перенёс раненых под разбитый танк, где также спрятались трое российских военнослужащих, после чего раздался нарастающий звук приближающегося FPV-дрона.

«Михаил Торгашев, не раздумывая, развернулся лицом к беспилотнику и перекрыл собой пространство между траками. Удар дрона он принял на себя, закрыв телом раненых за спиной. Двое медиков и три штурмовика выжили, благодаря подвигу механика-водителя», — рассказал Коц.

Отмечается, что военный посмертно представлен к званию Героя России.

Ранее танкист ВС России Николай Моисеев сутки сдерживал атаки формирований ВСУ и не дал противнику прорваться в расположение российских войск.