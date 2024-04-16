Оператор телеканала «Рустави 2» пострадал при разгоне митинга в Тбилиси
Оператор грузинского телеканала «Рустави 2» пострадал в ходе разгона митинга против законопроекта об иноагентах в Тбилиси у здания парламента.
- AP
- © Zurab Tsertsvadze
Об этом пишет ТАСС.
Уточняется, что он находится в машине скорой помощи, ему оказывается помощь.
Ранее спецназ МВД Грузии приступил к разгону митингующих у служебного входа в парламент.
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