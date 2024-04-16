Оператор телеканала «Рустави 2» пострадал при разгоне митинга в Тбилиси

Оператор грузинского телеканала «Рустави 2» пострадал в ходе разгона митинга против законопроекта об иноагентах в Тбилиси у здания парламента.

AP

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Об этом пишет ТАСС. Уточняется, что он находится в машине скорой помощи, ему оказывается помощь. Ранее спецназ МВД Грузии приступил к разгону митингующих у служебного входа в парламент.