ВС России обеспечили безопасную ротацию инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС

Военнослужащие Вооружённых сил России обеспечили безопасную ротацию инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Такую информацию предоставили в Министерстве обороны России. В сообщении отмечается, что мероприятия по обеспечению безопасной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ проводились совместно с подразделениями Росгвардии.

В ведомстве добавили, что по всему маршруту движения был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся всеми российскими военнослужащими.

Ранее сообщалось, что на ЗАЭС состоялась очередная, 18-я по счёту ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ.