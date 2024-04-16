МИД Казахстана: Москва и Астана активно взаимодействуют в борьбе с паводками
Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев заявил, что представители Москвы и Астаны активно взаимодействуют друг с другом в борьбе с паводками.
- Gettyimages.ru
- © Anadolu
Об этом пишет ТАСС.
Бакаев отметил, что ведётся активная работа дипломатов и экспертов с обеих сторон.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ближайшие 10 дней из-за паводков будут самыми критическими.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен