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МИД Казахстана: Москва и Астана активно взаимодействуют в борьбе с паводками

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Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев заявил, что представители Москвы и Астаны активно взаимодействуют друг с другом в борьбе с паводками.
МИД Казахстана: Москва и Астана активно взаимодействуют в борьбе с паводками
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Об этом пишет ТАСС.

Бакаев отметил, что ведётся активная работа дипломатов и экспертов с обеих сторон.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ближайшие 10 дней из-за паводков будут самыми критическими.

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