Конституционный суд Молдавии одобрил идею референдума о вступлении в ЕС
Конституционный суд Молдавии признал законной инициативу о референдуме по поводу вступления республики в ЕС, заявила председатель КС Домника Маноле.
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«Инициатива о пересмотре конституции... соответствует положениям основного закона и может быть предложена на утверждение парламенту», — цитирует её ТАСС.
Ранее либерал-демократы Молдавии призвали не проводить референдум о вступлении в ЕС.
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