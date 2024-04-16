Конституционный суд Молдавии одобрил идею референдума о вступлении в ЕС

Конституционный суд Молдавии признал законной инициативу о референдуме по поводу вступления республики в ЕС, заявила председатель КС Домника Маноле.

«Инициатива о пересмотре конституции... соответствует положениям основного закона и может быть предложена на утверждение парламенту», — цитирует её ТАСС.

Ранее либерал-демократы Молдавии призвали не проводить референдум о вступлении в ЕС.